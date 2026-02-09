Les États-Unis ont critiqué lundi la condamnation «injuste et tragique» par un tribunal de Hong Kong de l’ex-magnat des médias prodémocratie Jimmy Lai, exhortant les autorités chinoises à le libérer pour «raisons humanitaires».

La décision «de condamner Jimmy Lai à 20 ans de prison est une conclusion injuste et tragique de cette affaire. Elle montre au monde entier que Pékin est prêt à tout pour faire taire ceux qui défendent les libertés fondamentales à Hong Kong», a déclaré le secrétaire d'État, Marco Rubio, dans un communiqué.