Condamnation de Jimmy Lai: Washington exige sa libération pour raisons humanitaires

Maison-BlancheLa condamnation de Jimmy Lai est «injuste et tragique»

Washington appelle les autorités chinoises à revenir sur leur décision concernant l'emprisonnement de l’ex-magnat des médias prodémocratie.

L’ex-magnat des médias prodémocratie Jimmy Lai risque de finir sa vie en prison.

AFP

Les États-Unis ont critiqué lundi la condamnation «injuste et tragique» par un tribunal de Hong Kong de l’ex-magnat des médias prodémocratie Jimmy Lai, exhortant les autorités chinoises à le libérer pour «raisons humanitaires».

La décision «de condamner Jimmy Lai à 20 ans de prison est une conclusion injuste et tragique de cette affaire. Elle montre au monde entier que Pékin est prêt à tout pour faire taire ceux qui défendent les libertés fondamentales à Hong Kong», a déclaré le secrétaire d'État, Marco Rubio, dans un communiqué.

«Les États-Unis exhortent les autorités à le libérer pour raisons humanitaires», ajoute-t-il.

(afp/rk)

