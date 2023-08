Une demeure avec un énorme aquarium à 17 millions de dollars

La Villa Paradiso, dans le New Jersey, compte 26 pièces, une cuisine extérieure, une piscine et un gigantesque aquarium.

Elle s’appelle Villa Paradiso et se trouve au bord de la rivière Navesink, un estuaire du New Jersey, à seulement 30 minutes en bateau de Manhattan. Cette demeure gigantesque s’étend sur une superficie de plus de 1600 m² et dispose de 26 pièces dont six chambres à coucher et autant de salles de bains. Dans neuf d’entre elles se trouve également un WC.