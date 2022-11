Des maisons relais pas toujours si gratuites

LUXEMBOURG – Si elles sont devenues gratuites depuis le 12 septembre, les maisons relais et autres foyers ne sont pas toutes logées à la même enseigne et le prix pendant les vacances a grimpé pour certaines familles.

La gratuité des maisons-relais a été mise en place à la rentrée. Pexels

«Je comprends que les hausses de prix ne sont faciles pour personne. Mais la prétendue gratuité des maisons relais et foyers de jour, dans tous les établissements, n’existe pas». Claire*, une mère de famille dont l'enfant fréquente un foyer de jour privé vient d'être informée par écrit par ce dernier «qu’un certain montant «minimum» sera exigé aux parents, en raison de la crise et de toutes les augmentations qui se sont produites». Les surcoûts liés à l’indexation sont parfois aussi invoqués.

Et cela malgré la mise en place de la gratuité qui, depuis le 12 septembre, concerne toutes les structures d’éducation et d’accueil reconnues comme prestataire chèque service accueil (CSA) et qui accueillent des enfants scolarisés à partir de 4 ans accomplis au 1er septembre (obligation scolaire), rappelle le ministère de l’Éducation nationale. Aussi bien les maisons relais, foyers de jour, foyers scolaires, et mini-crèches que les assistants parentaux. Seuls quatre sur 839 agréments accordés ne sont pas reconnus prestataires CSA.

«Des prestations qui font partie de leur concept pédagogique»

«L’accueil est gratuit pendant les semaines d’école, du lundi au vendredi, de 7h à 19h. Pendant ces plages, l’État finance l’accueil à raison de six euros par enfant et par heure, précise le ministère. Avant de souligner »qu’il arrive que des structures facturent un dépassement de ce montant, à charge des parents, pour des prestations qui font partie de leur concept pédagogique et sont inscrites dans le contrat signé entre la structure d’accueil et les parents». En principe, pas à cause de l'inflation… Selon le ministère, en septembre 2022, 10% des enfants soumis à l’obligation scolaire ont payé un supplément, défini «à l’appréciation de l’établissement».

«Cela peut atteindre près de la moitié du montant versé avant la décision du gouvernement», précise Claire, qui admet que la gratuité a été une «décision extraordinaire» et que «le montant mensuel reste inférieur à avant la réforme, ce qui est déjà une aide». Ces dépassements ne concernent pas les établissements publics dont le système budgétaire est différent, mais dans une commune du sud du pays, le responsable des maison-relais pointe d’autres soucis.

«Une part des parents ont été perturbés par la facture de septembre. Car les établissements restaient payants jusqu’au 12 septembre. Nous avons eu beaucoup d’appels. D’autres ont été surpris de recevoir un décompte et une facture du ministère, même quand le montant était finalement de zéro», témoigne-t-il.

«Le risque que les parents ne mettent plus les enfants pendant les vacances» Un responsable de maison-relais

Mais ce qui inquiète surtout ce professionnel, c’est la fin du plafond de 100 euros pour une semaine en maison relais pendant les vacances. Ainsi, hors période scolaire (tôt le matin, tard le soir ou lors des vacances) «la participation financière des parents est calculée en fonction de la situation de revenu de la famille, du rang de l’enfant et du nombre d’heures hebdomadaires passées dans la structure». Avec des risques d'augmentation: «Nous craignons que les parents ne mettent plus les enfants en maison-relais pendant les vacances», note ce responsable de maison-relais.

Plus de 4 000 euros par an

Selon nos calculs, basés sur la grille actuelle de participation familiale au CSA, un ménage dont les deux enfants passeraient 40 heures par semaine en maison relais pendant 11 semaines de congés (sur 16) paierait (avec repas) sur l'année 52,80 euros s’il est au RMG, 1 766,60 euros si son revenu mensuel est situé entre 2,5 et 3 fois le salaire social minimum (5 780 à 6 930 euros) et 4 437, 40 euros si son revenu dépasse 4,5 fois le SSM (10 408 euros). Contre maximum 2200 euros par le passé pour deux enfants.