Majerus ne se «voit pas comme une ancienne»

L'hiver a été rude pour Christine Majerus. La coureuse luxembourgeoise a dû, pour la première fois, renoncer à la saison de cyclo-cross - «un choix douloureux» - à cause de ses deux opérations dues à une luxation de la clavicule, puis une infection dans la même zone, à la fin de l'été.

Pas totalement débarrassée de ses douleurs, elle a toutefois pu réaliser une préparation complète et doit passer de derniers examens de contrôle aujourd'hui. «Il reste un bon mois pour peaufiner et aller chercher les vraies intensités, ce que je n'ai pas encore fait, mais je me sens prête», assure-t-elle. Elle vise une reprise lors du week-end d'ouverture des classiques belges, avec le Circuit Het Nieuwsblad, le 25 février, jour de ses 36 ans.