Fête nationale: «On a préparé un show spécial pour le Grand-Duc»

Pour l’occasion, la compagnie propose des levers dans le cortège et des maniements de bâton lumineux. 25 majorettes sont réunies, de tous âges, et dix musiciens. «Les plus petites ont de la pression, surtout quand elles voient le monde qu’il y a. Mais pour la durée du show on a l’habitude, c’est comme une cavalcade».