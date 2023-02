MMA : Makhachev conserve son titre face à Volkanovski

Makhachev a malmené le «Grand» Volkanovski, à la fois debout et au sol, et obtenu une décision unanime aux points, malgré un public entièrement acquis à l’Australien. Volkanovski échoue ainsi à devenir le cinquième «champ-champ», champion dans deux catégories différentes, de l’histoire de l’UFC. «L’adversaire a été dur», a déclaré un Makhachev à bout de souffle après un combat palpitant. «Maintenant, je suis le meilleur combattant du monde», a-t-il proclamé. Makhachev, 31 ans, reste sur une série de 12 victoires. En 24 combats à l’UFC, il n’a connu qu’une défaite qui remonte à 2015.

Cette victoire lui permet de dépasser Volkanovski dans le classement et de devenir le meilleur combattant de l’UFC. «J’ai montré pourquoi je suis le numéro un», s’est-il vanté, concédant toutefois: «je pensais que ça allait être facile au sol, mais ce gars m’a prouvé que j’avais tort». C’était la première fois de l’histoire de la ligue que le numéro un du classement toutes catégories confondues, affrontait son dauphin dans l’octogone.

Né au Daghestan, Makhachev a été formé tout au long de sa carrière par Khabib Nurmagomedov, sans doute le plus grand combattant de toute l’histoire de l’UFC. Volkanovski défendra probablement sa ceinture de poids plume contre le Mexicain Yair Rodríguez, No 2 de la catégorie, qui a remporté la ceinture intérimaire en soumettant l’Américain Josh Emmett au deuxième round pour s’assurer la promesse d’un combat pour le titre. «Le fait que je n’ai pas été à la hauteur ce soir ne change rien», a déclaré Volkanovski. «Je reviendrai, mais maintenant, laissez-moi partir et régler cette division des poids plumes».