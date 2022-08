Etats-Unis: Malade, Ashton Kutcher a eu des soucis de vue et d’ouïe

États-Unis : Malade, Ashton Kutcher a eu des soucis de vue et d’ouïe

Il y a deux ans, Ashton Kutcher a vécu un enfer. L’acteur de 44 ans a été atteint par une forme rare de vasculite, une inflammation des parois des vaisseaux sanguins. Ce qui lui a causé des troubles de la vue, de l’audition et de l’équilibre. C’est ce qu’a expliqué celui qui lancé une cagnotte pour l’Ukraine à l’explorateur-survivaliste Bear Grylls, dans un épisode de «Running Wild with Bear Grylls: The Challenge» diffusé le 8 août 2022 sur la chaîne National Geographic Channel.

Alors que les deux hommes crapahutaient dans ce qui semble être une mangrove, Ahston Kutcher a lancé à Bear Grylls: «C’est toujours compliqué (ndlr: de faire ce qu’ils étaient en train de faire). Il y a deux ans, j’ai eu cette forme complètement folle et super rare de vasculite. Elle a bousillé ma vue, mon ouïe et mon sens de l’équilibre». L’acteur américain a ajouté que cela lui avait pris un an pour s’en remettre complètement et «reconstruire ses sens»: «Tu ne les apprécies pas vraiment tant qu’ils ne sont pas partis». Le mari de Mila Kunis a encore concédé qu’il se sentait «chanceux d’être en vie». Bear Grylls a ajouté à la suite de ces révélations: «Ce devait être un voyage terrifiant à travers la maladie, mais c’est ce qui fait qu’aujourd’hui il est fort et résilient. Survivre à une telle tempête te rend plus fort».