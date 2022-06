Cyclisme au Luxembourg: Malade, Bob Jungels renonce au championnat

Bob Jungels ne récupèrera pas son titre de champion du Luxembourg cette année. Le coureur, vainqueur du contre-la-montre vendredi , ne prendra pas le départ de la course en ligne vendredi, a annoncé dimanche son équipe AG2R-Citroën, à quelques heures du départ à Nospelt.

Au réveil, le coureur de 29 ans souffrait de «troubles digestifs, avec impossibilité de s’alimenter», a indiqué un porte-parole de sa formation. «En accord avec l’équipe médicale», il a préféré renoncer à la course. AG2R-Citroën précise que le coureur ne souffre pas du Covid-19. La participation de Bob Jungels au Tour de France n’est par ailleurs «pas du tout remise en cause». Le Luxembourgeois avait obtenu sa sélection cette semaine , en soutien notamment de l’Australien Bon O’Connor.

Vainqueur de la course en ligne à six reprises entre 2013 et 2019, Bob Jungels espérait retrouver le maillot de champion du Luxembourg cette année. Il en avait été privé en 2020 par Kevin Geniets, qui avait doublé la mise l'an dernier en l'absence de Jungels. Le coureur de Groupama-FDJ visera le triplé dimanche après-midi à Nospelt.