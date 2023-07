Au Luxembourg: «Mieux vaut prévenir que guérir»: que faire en cas de maladie à l’étranger?

Chaque vacancier imagine profiter de ses congés comme il se doit mais parfois, un souci de santé vient quelque peu gâcher son séjour… Petite entorse, indigestion, voire problèmes de santé plus importants, un passage dans un hôpital à l'étranger peut s'avérer nécessaire. Les démarches à entreprendre peuvent être un véritable parcours du combattant. On fait le point.

Pour les séjours dans les pays de l'Union européenne (UE), de l'Espace économique européen (EEE) et la Suisse

Cette carte fournie par votre sécurité sociale vous permet de recevoir les soins du pays qui vous accueille et garantit le remboursement des frais médicaux (selon l’État). Elle est valable dans les 27 États membres de l’UE, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège, en Suisse et au Royaume-Uni. Valable deux ans, il est conseillé de vérifier sa date de validité avant de partir. Si la carte a expiré ou si l'assuré ne dispose pas de cette carte, elle peut être commandée sur le site du Centre commun de la sécurité sociale, au moins trois semaines avant le départ, pour la recevoir à temps. Chaque personne doit en avoir une, même les enfants.

En cas d’oubli de la carte, le résident devra avancer les frais médicaux et demander le remboursement à son retour, en présentant les factures, en anglais, français ou allemand, précise le site du ministère de la Sécurité sociale. À noter que le remboursement sera appliqué selon les taux et tarifs du pays où il a séjourné. La Macédoine, le Monténégro et la Serbie acceptent également la carte européenne d’assurance maladie.