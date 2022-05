Au Luxembourg : Maladies rares: forte hausse du nombre de personnes suivies

LUXEMBOURG – L'ASBL ALAN - Maladies Rares Luxembourg a soutenu l'an passé 562 patients et familles touchés par une maladie rare, en progression de 40% par rapport à 2020.

Presque deux fois plus en un an: ALAN -Maladies Rares Luxembourg a soutenu en 2021, 562 patients et membres de famille, en hausse de 40% par rapport à l'année précédente. C'est ce qu'indique ce mercredi l'ASBL, dans son rapport d'activités. Dans le détail, les patients représentent 241 maladies différentes. Un tiers de ces patients étaient des enfants et adolescents.