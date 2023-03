Emploi au Luxembourg: Malaise sur la Place: plus d'un salarié sur deux a déjà pensé à quitter le secteur

Le secteur financier employait 64 592 personnes fin décembre 2021. Editpress

L'OGBL a sondé les employés du secteur financier pour connaître leur état d'esprit et le moins que l'on puisse dire, c'est que le moral n'est pas franchement au beau fixe: plus de 52% des 456 répondants ont déjà eu le désir de quitter le secteur financier et 20,5% y ont même pensé «très souvent». Un souhait plus marqué dans le secteur des assurances que dans celui des banques. À noter que les personnes qui ont répondu au sondage avaient, en moyenne, 22 ans d'ancienneté dans le secteur et travaillaient depuis 16 ans dans leur entreprise.

Une des motivations de cette envie de partir? Alors qu'ils gagnent entre 5 000 et 6 000 euros par mois, seuls 32,2% d'entre eux trouvaient leurs revenus adéquats par rapport à leur performance, ce qui signifie que plus des deux tiers n'étaient pas satisfaits de leur rémunération.

40% ont peur de perdre leur job

De plus, ils considèrent que l'offre de formation est insuffisante: 65,1% estiment que leur entreprise ne leur fournit pas les moyens adéquats d'évoluer. Plus de la moitié estime que leur travail ne leur permet pas de développer leurs compétences et leurs connaissances et seuls 17,7% pensent qu'ils peuvent décrocher une promotion! Plus d'un tiers répond «Pas du tout» à la question «Avez-vous des possibilités de promotion dans votre entreprise?».

Beaucoup aimeraient également mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle: 45% estiment que deux jours de télétravail seraient l'idéal alors que 41% des répondants ne bénéficiaient même pas d'un jour par semaine. S'ils sont plus de 77% à considérer avoir le droit à la déconnexion, 18% indiquent travailler souvent le week-end et le soir. Plus de la moitié répondent qu'ils sont contraints de faire des heures supplémentaires. Avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête pour plus de 40% d'entre eux: celle d'aller tous les jours au travail avec la peur de perdre leur job.

