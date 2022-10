Assassinat de Malcolm X : Deux hommes innocentés vont toucher 36 millions de dollars

Les deux Afro-Américains, innocentés en 2021 après plus de 20 ans de prison pour l’assassinat en 1965 de Malcolm X, vont toucher 36 millions de dollars de la ville et de l’État de New York.

Muhammad Aziz le 18 novembre 2021 à New York. AFP

Victimes de l’une des plus grosses erreurs judiciaires de l’histoire des Afro-Américains, deux hommes innocentés en 2021 après vingt ans de prison chacun pour l’assassinat en 1965 de Malcolm X vont toucher au total 36 millions de dollars (36,2 millions d'euros) de la ville et de l’Etat de New York. L’avocat David Shanies, défenseur de Muhammad Aziz, 84 ans, et de la famille de Khalil Islam, décédé en 2009, a confirmé dimanche soir dans un courriel à l’ AFP qu’une «injustice (avait été) aujourd’hui reconnue et une étape modeste franchie pour la corriger».

Interrogée par le New York Times, la direction juridique de la mairie de New York avait révélé plus tôt un accord de dédommagement financier avec «MM. Aziz et Islam injustement condamnés pour ce crime» : le meurtre de Malcolm X le 21 février 1965 à la tribune de l’Audubon Ballroom, une salle de spectacle de Harlem, un quartier du nord de Manhattan. Les deux hommes, membres du mouvement de Malcolm X «Nation of Islam», avaient été condamnés en 1966 à de lourdes peines d’emprisonnement et avaient passé 42 ans à eux deux derrière les barreaux -- une vingtaine d’années chacun -- pour un meurtre qu’ils n’avaient jamais commis.

Coup de théâtre judiciaire

Mais le 19 novembre dernier, dans un coup de théâtre judiciaire historique, la cour suprême de l’Etat de New York les avait innocentés. La justice avait même reconnu son «échec» en ayant emprisonné deux innocents pour l’assassinat de l’icône de la cause des personnes noires dans les années 1960 aux Etats-Unis. La disparition de Malcolm X fut un coup de tonnerre dans l’histoire douloureuse des Afro-américains. Une «tragédie (...) ressentie dans le monde entier et aggravée par le fait qu’elle a conduit à la condamnation et à l’emprisonnement de deux jeunes hommes noirs innocents en Amérique», a dénoncé l’avocat David Shanies.

Il a confirmé les chiffres du New York Times: 26 millions de dollars versés par la ville de New York et dix millions de dollars de l’Etat de New York. Muhammad Aziz, libéré en 1985, et Khalil Islam, libéré en 1987 et décédé en 2009 à 74 ans, ont toujours clamé leur innocence. Le troisième condamné, Mujahid Abdul Halim, avait lui reconnu à l’époque avoir tiré sur Malcolm X, et avait mis ses deux co-accusés hors de cause, mais en vain. Jusqu’à ce que la justice de New York rouvre le dossier en 2020.