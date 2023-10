Malgré la canicule et les incendies, la Grèce n'a jamais eu autant de touristes

Un «mouvement de la serviette de plage», une initiative citoyenne, a vu le jour durant l’été, dénonçant l’appropriation de nombreuses plages envahies par les parasols et les chaises longues louées à la journée à des tarifs parfois très élevés.

Le nombre de touristes en Grèce a enregistré un record depuis le début de l’année malgré les incendies et la canicule qui ont frappé le pays durant l’été, selon des statistiques publiées lundi. De janvier à fin août, 22,65 millions de voyageurs ont visité le pays méditerranéen, soit une hausse de 18,4% par rapport à 2022, a annoncé la Banque centrale de Grèce.

Ce nombre de visiteurs sur les neuf premiers mois de l’année dépasse le record absolu enregistré en 2019 sur la même période (21,84 millions de voyageurs). Les saisons touristiques 2020 et 2021 avaient été fortement affectées par les restrictions de voyage imposées pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Pour le seul mois d’août, «apogée» traditionnel de la saison touristique sur le pourtour méditerranéen, le nombre de touristes étrangers a atteint 6,48 millions, soit une progression de 10,4% par rapport à 2022. En août 2019, ils avaient toutefois été un peu plus nombreux encore, à 6,76 millions. Les touristes en provenance des États-Unis ont été plus nombreux cette année avec un bond de 50,3% en août par rapport à la même période de 2022.

Le surtourisme, ce fléau

Dans un pays où l’activité touristique représente environ un quart du PIB, certains dénoncent le fléau du «surtourisme» sur certaines îles et les prix exorbitants sur certaines autres comme Mykonos et Santorin, dans les Cyclades. Un «mouvement de la serviette de plage», une initiative citoyenne, a vu le jour durant l’été, dénonçant l’appropriation de nombreuses plages envahies par les parasols et les chaises longues louées à la journée à des tarifs parfois très élevés.