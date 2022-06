Immobilier: «On approche des 10% de logements abordables construits au Luxembourg»

©SNHBM

- L’essentiel: L’activité de la SNHBM, en 2021, semble avoir répondu au défi du logement dans le pays.

Guy Entringer, directeur de la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (SNHBM): L’année 2021, marquée par le Covid, a été difficile sur nos chantiers. Malgré cela, oui, nous avons réalisé un bilan record pour notre société, avec l’achèvement de 300 logements.

- Le Covid, puis la guerre en Ukraine, ont quel impact sur le secteur?

Concrètement, pour nous, ce sont des hausses de prix énormes. Nos clients ont signé des actes de vente avec des prix fixes, donc nous devons supporter toutes les hausses que l’on a désormais sur nos matières premières. Les chantiers prennent aussi énormément de retard, les entreprises n’ont pas le personnel nécessaire ni parfois les matériaux. Donc nous avons vraiment de gros problèmes alors que les clients réclament l’achèvement de leurs logements.

- Difficile de se projeter dans ce contexte?

La situation est tendue et j’espère que ça ne va pas s’accentuer. On fait de notre mieux, nous avons tout intérêt à achever les chantiers le plus vite possible pour avancer sur d’autres projets. Notre objectif pour 2022 reste le même, achever 300 logements. On peut envisager éventuellement un jour de faire plus, mais il faut déjà se contenter de ce que l’on a et voir quelles capacités ont les entreprises pour construire.

- Certains projets ont-ils dû être abandonnés?

Nous n’avons pas eu à abandonner de projets! On se donne à 100% parce que les clients ont toujours besoin de logements abordables. Même si les prix augmentent, nos prix en tant que promoteur public augmentent moins que ceux du secteur privé. Donc il faut continuer et ne surtout pas abandonner.

- Envergure du chantier, défi écologique, certains aspects doivent-ils néanmoins être revus à la baisse?

Tous les projets immobiliers évoluent et il faut garder en tête les coûts. On n’a pas intérêt à créer le meilleur logement écologique, par exemple, si les clients ne peuvent pas le financer derrière. Il faut garder l’équilibre entre le prix et la dimension écologique, c’est un défi quotidien.

- La problématique du logement, et du logement abordable, semble plus prégnante que jamais dans le pays.