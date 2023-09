Malgré le port de chargement universel: Apple veut émerveiller avec de nouveaux iPhone

Apple devrait présenter mardi sa nouvelle gamme d’iPhone, avec des puces et objectifs toujours plus performants, et peut-être le port de chargement universel imposé par l’Union européenne.

Ce n'est pas le genre d'innovations technologiques qu'Apple aime mettre en avant, mais une loi de Bruxelles impose aux fabricants d'appareils électroniques de doter tous les nouveaux smartphones, tablettes et appareils photo d'un port USB-C d'ici la fin 2024.

«D’après les rumeurs, Apple va adopter l’USB-C cette année plutôt que d’attendre l’année prochaine pour se conformer aux régulations européennes», note Avi Greengart de Techsponential. Une petite révolution pour l’écosystème de produits et services d’Apple, qui s’intègre difficilement aux autres systèmes.

«Cela va agacer beaucoup d’utilisateurs d’Apple»

«Cela va agacer beaucoup d’utilisateurs d’Apple (...) mais ils vont s’habituer, ils n’auront pas le choix», continue l’analyste. Il y a deux ans, quand le texte était en discussion, le groupe américain avait tenté de s’y opposer. La marque à la pomme faisait valoir que sa technologie «Lightning» équipait plus d’un milliard d’appareils dans le monde et estimait que la nouvelle réglementation allait «étouffer l’innovation» et «nuire aux consommateurs». Pour l’Union européenne, il s’agit au contraire de leur simplifier la vie et de réduire la quantité de déchets électroniques créés au fur et à mesure que les chargeurs deviennent obsolètes.

L’événement marketing de mardi est baptisé «Wonderlust», un mot-valise qui combine «envie de voyager» et «émerveillement». Préenregistré et diffusé en ligne, l’événement est généralement regardé en temps réel et en différé par des millions de personnes. Après un trimestre décevant pour les ventes d’iPhone et à l’approche des fêtes de fin d’année, l’entreprise a besoin de fasciner le public.