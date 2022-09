Grève à la SNCF: Malgré les galères, le train «reste la moins pire des solutions»

Après les travaux de cet été, les usagers de la ligne Luxembourg-Metz doivent, ce jeudi, faire avec une grève à la SNCF. La circulation des trains entre la France et le Luxembourg sera fortement impactée. Seuls onze trains relieront le Grand-Duché le matin, contre 21 en temps normal. Pour rentrer, les usagers n'auront que sept trains au lieu de 24. Le dernier partira à 18h28 et aura Thionville comme terminus.

«Le train, moins la galère que la route»

Ce jeudi, Julien avait prévu de faire du télétravail. «Si je n'avais pas pu, j'aurais préféré prendre congé que d'affronter ça. Même si le train c'est la galère, ça reste moins la galère que la route et tous les problèmes associés comme les bouchons, les travaux, le parking et les prix des carburants. Et comme je travaille en face de la gare, je ne me verrais pas venir autrement qu'en train», raconte le frontalier de 38 ans, originaire de Volstroff.