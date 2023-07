Prix au Luxembourg: Malgré les indexations, l'inflation a plombé les salaires

Les prix ont augmenté plus vite que les salaires. Pexels

Deux indexations (+2,5%) sont passées par là le 1er avril 2022 et le 1er février 2023 mais elles n'ont pas été suffisantes pour contrecarrer l'inflation galopante due en grande partie au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Si les salaires nominaux (sur la fiche de paie) ont grimpé de 3,5%, dans la réalité, ils ont reculé de 0,8% au Luxembourg entre le 1er trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, selon des données dévoilées par l'OCDE.

Petite consolation, les salariés du Luxembourg sont parmi les mieux lotis puisque le recul dans la moyenne des pays de l'OCDE est de 3,8% avec de gros écarts selon les pays. Ainsi, les salariés hongrois, lettons et tchèques ont vu leurs salaires réels diminuer respectivement de 15,6%, 13,4% et 10,4%. En Allemagne, la baisse était de 3,3%, en France de 1,8% contre 0,7% aux États-Unis. À noter que quatre pays de l'OCDE ont vu ces mêmes salaires réels augmenter: les Pays-Bas (+0,4%), Israël (+0,6%), le Costa Rica (+1,7%) et... la Belgique (+2,9%).

OCDE

Si techniquement les employeurs ont versé plus de salaires, ils ont aussi dégagé plus de bénéfices: dans l'OCDE, entre décembre 2019 et mai 2023, les bénéfices ont grimpé de 21% contre une hausse de seulement 16% du coût de la main-d'œuvre. Même constat au Luxembourg (25% contre 23%). Un phénomène qui s'explique, selon l'OCDE, par une reprise assez inédite après la crise sanitaire, l'outil de production ayant été en grande partie préservé par des mesures publiques. «La demande refoulée et les grands plans de relance ont soutenu la demande globale et aidé les bénéfices à augmenter rapidement».

Et d'ajouter que «dans un contexte caractérisé par une forte demande des consommateurs et une inflation en évolution rapide sous l'effet de facteurs externes (NDLR: guerre en Ukraine), les entreprises ont été tentées d'augmenter leurs prix simultanément, car elles s'attendaient à ce que leurs concurrents se comportent de la même manière et que les consommateurs étaient plus enclins à accepter des augmentations de prix compte tenu du contexte inflationniste».