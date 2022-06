Inflation au Luxembourg: Malgré les prix à la pompe, aucune aide supplémentaire en vue

«Ce n’est pas le moment de prendre ce genre de décisions», a répondu mardi Yuriko Backes, ministre des Finances, après des demandes de nouvelles mesures face à l’inflation. Lors d’une heure d’actualité à la Chambre des députés, Gilles Roth (CSV) avait invité le gouvernement à «soutenir les gens dans le besoin, plutôt que de faire une politique idéologique». D’après ses calculs, «un automobiliste qui parcourt 80 km par jour pour aller travailler paie plus de 100 euros supplémentaires par mois que l’an dernier».

Le CSV a proposé une prolongation jusqu’à fin septembre (au lieu de juillet) de la réduction de 7,5 centimes du prix du litre de carburant, la réduction «au minimum européen» des taxes et accises sur l’essence et le diesel, ainsi que l’augmentation de la prime énergie. Des revendications écartées à ce stade. Yuriko Backes a alerté sur «le risque d’aggraver le déficit» et rappelé le coût des mesures déjà prises ces derniers mois, avec un Pacte de solidarité à quelque 800 millions d’euros. «Le crédit impôt énergie entrera en vigueur pour prendre le relais lorsque cessera l'aide de 7,5 centimes/litre de carburant», a-t-elle lancé.