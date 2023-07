Malgré les spéculations, l'A31 bis serait bien sur les rails

L'opposition publique des députés français de la NUPES, associés à déi Lénk, qui dénoncent une initiative nuisible pour l'environnement et qui n'apportera «aucune solution», n'a pas eu d'effet pour l'instant. Au contraire, l'enquête publique mentionnée plus haut, qui devait être soumise début 2024, interviendra plus tôt, dès la fin de cette année, s'est félicité le président du Grand Est, lors d'une conférence de presse avec le ministre de la Mobilité luxembourgeois François Bausch, mercredi.