Boxe : Malgré son handicap, il se rêve pro face à des valides

Premier boxeur avec deux prothèses à accéder au statut amateur élite dans le monde, il se voit maintenant professionnel à l'horizon 2024. Pierre-Mickaël Hugues, né il y a 28 ans avec des jambes qui s'arrêtent au niveau des genoux, affronte depuis plusieurs années des boxeurs valides. «J'ai vu ce que ça déclenchait quand j'étais dans un gala à un endroit où on ne me connaît pas: quand je monte sur le ring, c'est un silence dingue», raconte le boxeur originaire du sud de la France.

«Le message que tu délivres quand tu mets un gars valide KO, c'est un truc de fou. Je me suis rendu compte que je me surprenais moi-même, on ne connaît pas les limites de ce qu'on peut faire». Celui qui s'entraîne depuis près d'un an au Ring Jean-Claude Bouttier d'Hussigny-Godbrange travaille à temps plein comme infirmier au centre de réhabilitation de Colpach.