Au Luxembourg: Malgré un accroc, le dispositif antifuite au bac reste efficace

«Mercredi, l’épreuve finie, des élèves sont allés poser des questions à un professeur, et celui-ci leur a montré le corrigé. Puis ils ont profité du fait qu’il l’avait posé sur une table et tourné le dos, afin de parler à d’autres élèves, pour photographier le document», relate-t-il.

Sanctions pénales possibles

À ce jour, le pays n’aurait connu qu’une fuite au bac. En 2016, où une page de l’examen de sciences sociales est apparue sur Instagram, contraignant le ministère à changer les questions en catastrophe. Et si la fuite n’avait été découverte qu’après? «Il n’est pas impensable que l’épreuve aurait dû être repassée». Quid des sanctions? «En cas d’acte intentionnel et malveillant, le conseil de classe fixerait la sanction de l’élève concerné, et selon la gravité, l’affaire peut comporter un aspect pénal», dit Romain Nehs.