Mémoires de Harry : Malgré un immense dispositif pour le protéger, le livre a fuité

La question turlupine la presse britannique, ce jeudi: comment la version américaine du «Guardian» a-t-elle pu se procurer une copie du livre du prince Harry? «Le Suppléant» ne doit paraître que le 10 janvier, mais le quotidien a réussi un joli coup en publiant des extraits explosifs de l’ouvrage. On apprend notamment que William s’en serait violemment pris à son frère cadet en 2019. Il «m’a attrapé par le col, déchirant mon collier, et m’a fait tomber par terre. J’ai atterri sur la gamelle du chien, qui s’est brisée sous mon dos, les morceaux m’entaillant», affirme le duc de Sussex.

La fuite de ces extraits a de quoi donner des sueurs froides à la famille royale ainsi qu’à la maison d’édition de Harry, Penguin Random House. Celle-ci n’avait pourtant reculé devant aucune dépense pour s’assurer que rien ne filtre avant la sortie mondiale du «Suppléant» le 10 janvier 2023. Selon le «Daily Mail» , le dispositif mis en place par l’éditeur et le prince Harry est comparable à celui qui avait été déployé il y a 16 ans lors de la sortie du dernier «Harry Potter».

Un avocat assis sur le manuscrit

En 2007, la maison d’édition de JK Rowling avait en effet dépensé des millions de livres pour éviter que l’intrigue ne soit divulguée avant la parution des «Reliques de la Mort». Une armée de gardiens, des systèmes de surveillance par satellite et des contrats juridiques avaient été dégainés pour protéger les 10 millions de premiers exemplaires de l’œuvre. Lors de son voyage de Londres à New York, le manuscrit avait voyagé sous les fesses d’un avocat de l’éditeur, qui était resté assis dessus pendant le vol, rappelle le tabloïd.

Déjà un best-seller alors qu’il n’est pas encore sorti, «Le Suppléant» paraîtra en 16 langues et risque de porter un coup fatal à la relation déjà glaciale entre William et son frère. Si le roi Charles III devrait être relativement épargné, il semble en effet que le prince de Galles et son épouse Kate soient la cible numéro un du duc de Sussex dans cet ouvrage.