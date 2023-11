Malgré un rebond de l’iPhone: Apple enregistre une nouvelle baisse de son chiffre d’affaires

L’iPhone a repris des couleurs et Apple n’a jamais eu autant d’abonnés à ses services, mais le géant américain a de nouveau enregistré une baisse de son chiffre d’affaires trimestriel, la quatrième de suite, et le marché craint que la tendance ne continue pendant la saison des fêtes.

«Les performances de l’iPhone ont dépassé nos attentes»

En tout, les ventes du produit phare ont atteint 43,8 milliards de dollars pour la période de juillet à septembre, un bon milliard de plus que l’année dernière, conformément aux estimations du marché. L’activité de services (boutique d’applications App Store, plateforme de streaming Apple Music, services de stockage de données à distance iCloud, etc) enregistre la meilleure progression avec des recettes de 22,3 milliards de dollars, soit 16% de plus qu’à l’été 2022.

«Nos abonnements payants sont en forte croissance», s’est réjoui Luca Maestri, le directeur financier de l’entreprise. «Nous avons plus d’un milliard d’abonnements payants à nos services, soit près du double d’il y a seulement trois ans». À l’approche de la saison des fêtes, et après plusieurs trimestres de décélération des ventes de smartphones, les analystes guettent les signes de l’appétit, ou non, des consommateurs pour la nouvelle gamme d’iPhone présentée en septembre, les iPhone 15 (commercialisés à partir de 800 dollars pour le modèle de base et de 1200 dollars pour le plus onéreux).