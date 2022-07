Economie: Malgré une inflation à 8,3% cette année, le Luxembourg reste «solide»

L’agence internationale de notation Fitch a confirmé, vendredi, la notation AAA du Luxembourg «avec perspective stable». Fitch note «un revenu par habitant élevé, de bons indicateurs de gouvernance et des finances publiques solides malgré le contexte difficile». Si la croissance ralentit cette année et que les paquets de mesures Energiedesch et Solidaritéitspak, visant à atténuer l'impact de l'inflation, creuseront de fait le déficit des administrations publiques à 0,5% du PIB, l'agence estime «que le pays pourra à moyen terme et progressivement revenir à une situation d’équilibre, en mettant en oeuvre une politique budgétaire prudente».