Retraites en France : Malgré une mobilisation massive, le gouvernement adopte sa réforme

«Le président de la République a dit sa détermination et sa détermination est à l’identique de celle du gouvernement», a-t-il poursuivi. Après la première journée de grèves et manifestations, qui a réuni jeudi entre un et deux millions de personnes dans la rue, et avant la prochaine prévue le 31 janvier, Macron et son exécutif s’emploient à relativiser une mobilisation «normale». Ils ont donc profité de l’étape très formelle du Conseil des ministres pour dérouler leur calendrier, qui prévoit un débat parlementaire au pas de course pour une entrée en vigueur du projet contesté à l’été. Le report de 62 à 64 ans de l’âge légal de départ à la retraite, mesure phare de la réforme, est rejeté par les syndicats unanimes, ainsi que par l’essentiel des oppositions et, selon les sondages, une grande majorité des Français.