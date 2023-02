«Malheureusement on n'a toujours pas retrouvé Lucia»

Disparue depuis le 8 décembre, Lucia Alexandroae, une Luxembourgeoise de 31 ans, d'origine roumaine, n'a toujours pas été retrouvée. Selon des personnes rencontrées jeudi dans le village, le mari de la jeune femme a été aperçu de nombreuses fois par le voisinage depuis cinq semaines et son retour de garde à vue. En voiture ou devant chez lui. «Un simple bonjour et puis, c’est tout, pas plus», nous dit-on.

Dans la rue du Duché, parallèle à la voie ferrée reliant Luxembourg à Arlon, la maison est toujours occupée. Les scellés de la police belge ont disparu et on a pu apercevoir, ce jeudi, un jeune enfant sur les épaules d’un homme. Sur le pas de la porte, on retrouve toujours des jeux d’enfants, une voiture sans immatriculation, une camionnette de chantier et une remorque d’un magasin de construction immatriculée au Luxembourg.

Malaise dans l'entreprise de Lucia

«L'enquête se poursuit, confiait mercredi à L'essentiel Anne-Sophie Guilmot, substitut du procureur du roi et porte-parole du parquet du Luxembourg en Belgique chargé de l'affaire. «Ce dossier a toute l'attention des autorités policières et judiciaires. Mais malheureusement nous n'avons toujours pas retrouvé Madame».

Si dans l'entourage de Lucia, on assure que la jeune femme ne serait jamais partie «sans sa fille» et que «la thèse de l'assassinat est privilégiée», «aucune piste n'est favorisée, assure Anne-Sophie Guilmot. Tout est ouvert. Les enquêteurs travaillent à fermer des portes. Ce dossier n'est pas mis de côté».

Du côté de la société Sogeti, basée à Bertrange, qui emploie Lucia Alexandroae, on ne souhaite pas commenter cette affaire. Le CEO Frédéric Robin évoque toutefois «une situation d'incertitude» tandis qu'une des collègues de la jeune femme avouait son malaise. «On n'a plus de nouvelles. On la connaissait et on ne sait pas ce qui s'est passé». Selon l'entourage de Lucia, sa fille «est toujours avec son papa».