Malouda : «j'ai joué comme le sélectionneur m'a demandé de jouer»

Dans les colonnes de L’Équipe, le joueur de Chelsea sort enfin de sa réserve et veut rétablir certaines vérités après les tirs nourris dont il a été la victime durant l’Euro.

Florent Malouda a le blues. Parce que le Guyanais se sent mal-aimé et stigmatisé, comme si on avait voulu lui faire porter seul la défaite de l’équipe de France à l’Euro. Lui qui n’a même pas participé à la défaite (2-0) contre l’Italie. La faute à Raymond Domenech qui, selon lui, n’a pas pris ses responsabilités et a cédé à la pression de l’opinion publique.