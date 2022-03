Regrets : Malte: le pape exprime «sa honte»

Le pape Benoît XVI a exprimé hier «sa honte et son regret» en rencontrant à Malte «un petit groupe de personnes qui ont subi des abus sexuels de la part de religieux», a annoncé le Vatican.

Le pape a fait part de sa «profonde émotion face à leurs histoires et a exprimé sa honte et son regret pour ce que les victimes et leurs familles ont enduré comme souffrances».