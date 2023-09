«Maltraitée par le PSG», Kheira Hamraoui signe au Mexique

«Ici, je suis dans un environnement sain et ça, c'est le plus important. J'ai vécu des moments traumatisants en France et être ici ne peut me faire que du bien. Après l'agression dont j'ai été victime, je n'ai pas été épargnée par mon club, les réseaux sociaux et la presse française», a déclaré auprès de l'AFP Kheira Hamraoui. L'ancienne joueuse du FC Barcelone et de Lyon, avec qui elle a remporté trois fois la Ligue des champions, a été laissée libre à l'été par le Paris Saint-Germain.