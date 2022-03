Concert au Luxembourg - Maluma a fait le show au cœur de la foule

1 / 8 28.03 Maluma est apparu au centre d'une scène à 360 degrés, positionnée au cœur du public, et surplombée de quatre énormes écrans. Vincent Lescaut Entouré de sa troupe de danseuses, le chanteur colombien a attaqué avec «Hawái». Vincent Lescaut Vincent Lescaut

Plus de 6000 personnes réunies dans la grande salle de la Rockhal, on n'avait plus vu ça depuis cinq mois, et la venue du DJ allemand Paul Kalkbrenner en octobre dernier. Une journée ensoleillée, une foule sevrée de musique live depuis des mois, les conditions étaient réunies pour la grande première de Maluma au Luxembourg, ce lundi soir. Et c'est un public très majoritairement féminin qui accueillait le beau gosse de Medellin.

Après un bref résumé vidéo de l'ascension de la star, Maluma apparaissait au centre d'une scène à 360 degrés, positionnée au cœur du public, et surplombée de quatre énormes écrans. Entouré de sa troupe de danseuses, et de ses musiciens et son DJ sur les côtés de la scène, le chanteur colombien, vêtu d'une chemise et d'un bermuda à damier, attaquait avec «Hawái». Un titre repris d'emblée en chœur par les fans, en guise de bienvenue. Un peu plus tard, il tombait les lunettes de soleil et pouvait tester la ferveur du public sur «Corazón».

Maluma a fait le show au cœur de la foule La star de la pop latine faisait étape à la Rockhal avec son 'Papi Juncho World Tour', ce lundi soir. Caliente!

Plus dansant les uns que les autres, les tubes latino pop et reggaeton s'enchaînaient, de «Madrid» à «Borro Cassette», en passant par «HP», sur lequel les flammes jaillissaient, ou encore le récent «Mama Tetema», duo avec Rayvanny. Maluma reprenait également sur scène ses versions de «Djadja» avec Aya Nakamura et «Hola Señorita» avec Gims. Avec cet énorme show et cette vibe latino festive qui déferlaient sur la Rockhal, difficile de croire qu'on était lundi soir.