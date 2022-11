Brésil : Maman des favelas condamnée pour avoir orchestré le meurtre de son mari

L’ancienne députée brésilienne Flordelis dos Santos, plus connue sous son seul prénom, a été condamnée, dimanche, à 50 ans de prison pour l’assassinat de son mari, en 2019. Célèbres pour avoir adopté une cinquantaine d’enfants défavorisés de Rio de Janeiro, Flordelis, 61 ans, et son mari, le pasteur Anderson do Carmo, formaient un couple influent au sein du mouvement chrétien évangélique, en plein essor au Brésil, jusqu’à ce qu’il meure, criblé d’une trentaine de balles dans leur domicile de la banlieue de Rio.