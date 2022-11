Maroc-Belgique : «Maman je t'aime»: l'émouvante étreinte d'Hakimi avec sa mère

Il quitte ses coéquipiers, enjambe les panneaux publicitaires et tombe dans ses bras: l'étreinte d'Ashraf Hakimi à sa mère à la fin du match qui a vu le Maroc triompher de la Belgique a fait le tour du monde. «Maman je t'aime», a écrit le footballeur du PSG en partageant les photos sur Instagram.

Un geste qui a été salué par sn coéquipier du PSG Kylian Mbappé qui a liké le post avec une petite couronne. Bon nombre de mamans ont également été touchées et notamment celles de footballeurs en herbe. C'est le cas de Melissa Theuriaux, mère de Léon, bientôt 14 ans, en sports études football et qui joue au PSG. Le fils de Jamel Debbouzze – qui est d'origine marocaine - rêve d'une carrière pro et sa mère lui a envoyé la photo de Hakimi.