Maman les petits bateaux...

De très sérieux universitaires allemands ont organisé un concours de pliage de bateaux en papier. Objectif: réaliser un «cargo» capable de supporter au moins 500 fois son poids.

Les participants devaient se munir de «dix grammes de papier, un peu de colle, de bonnes idées et de l'astuce» pour fabriquer ce bateau, expliquent sur leur site Internet les organisateurs de ce «13e concours international de bateaux en papier».

En appliquant le principe de la poussée d'Archimède et de savantes formules mathématiques impliquant les proportions du navire et son inclinaison à la surface de l'eau, les apprentis armateurs devront tout faire pour éviter le naufrage, et seront jugés à la résistance de leur embarcation.