Population au Luxembourg: Mamer a fait une grosse poussée de croissance

En 2015, Mamer comptait 8 000 habitants. Au 1er janvier 2022, la commune proche de la capitale était peuplée par 10 500 personnes, une hausse d'un peu plus de 30% unique au Luxembourg, qui place Mamer en 11e position du classement des communes les plus peuplées du Grand-Duché. Les nouveaux habitants sont surtout «des jeunes familles, qui travaillent dans le secteur financier au sens large, dans les institutions européennes», estime le bourgmestre CSV Gilles Roth, qui affirme que sa ville avait «anticipé» la croissance. À près de 10 000 euros le mètre carré, ce sont surtout des classes aisées qui s'installent ici.

«Tous les promotteurs n'ont pas les moyens»

«Nous avons de bonnes infrastructures, le parc Brill qui est un lieu de rencontre, des infrastructures culturelles, sportives… Et nous avons la sécurité, des patrouilles passent au parc, j'y tiens beaucoup». Par ailleurs, chaque nouveau logement fait l'objet d'un Plan d'aménagement particulier (PAP) à valider par le conseil communal. «Tous les promoteurs n'ont pas les moyens de construire à Mamer et vu les prix, ils ne peuvent pas se permettre» une architecture de faible qualité, ajoute le bourgmestre.

Outre les lotissements sortis de terre dans les différentes localités de la commune (Capellen, Holzem et Mamer), une «densification du tissu urbain le long de la route d'Arlon depuis le Plan d'aménagement général (PAG) de 2015» a aussi joué un rôle dans l'expansion de la ville. «Dans une résidence, on met une trentaine de personnes». Tandis que dans les lotissements, le tissu urbain est plus aéré, avec 35 à 40 personnes par hectare. De quoi conserver un équilibre entre peuplement et qualité de vie.