Canada : Mamie s'invite à la séance de selfies entre copines

Alors qu'elles se prenaient en photo dans les toilettes d'un casino, trois demoiselles sont tombées sur une mamie nostalgique de ses jeunes années. Leur rencontre a ému les internautes.

Se sentant à l'aise avec les trois copines, la dame leur a fait quelques confidences et leur a avoué qu'être en leur compagnie lui réchauffait le cœur. «Je me souviens quand mes copines et moi nous préparions pour sortir. Ça me manque», leur a-t-elle raconté.