Les délais d'attente pour une mammographie posent question

Les appareils dans quatre hôpitaux seront renouvelés.

En ce mois d'octobre rose, vous êtes fort heureusement nombreuses à vous poser des questions sur la détection du cancer du sein. Et force est de constater que certains délais semblent interminables pour celles qui aimeraient passer une mammographie de contrôle. «Quand j'ai eu 40 ans, en décembre 2020, mon gynécologue m'a invité à faire une mammographie tous les deux ans», nous indique Violaine. «J'ai pris rendez-vous le mois qui a suivi et en prenant rendez-vous en janvier 2021, j'aurais dû avoir un rendez-vous en avril 2022 au Kirchberg. Je n'ai pas fait attention, c'était la semaine des vacances de Pâques où j'étais positive au Covid. J'ai donc raté mon rendez-vous et je n'ai pas eu de rappel. J'ai même reçu une facture que l'on m'a annulée ensuite. Bref, c'était vraiment compliqué. J'ai donc repris un rendez-vous en avril et je l'aurai maintenant en octobre 2022 à Esch».

Du côté du Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) à Esch, justement, les spécialistes se montrent rassurants. «Dans le cas d’une suspicion de tumeur, le délai varie de 0 à 3 jours maximum», nous confirme par écrit Eric Dickes, chargé de communication. «Dans le cadre du "Programme Mammographie" qui est le programme national de dépistage du cancer du sein au Luxembourg, le délai varie entre la 1re date disponible et maximum un mois». Et d'ajouter que des délais peuvent effectivement s'allonger s'il n'y a pas d'urgence en particulier.

«Et quand l'ordonnance n'est plus valable?»

Dans une réponse parlementaire d'avril 2022, la ministre de la Santé, Paulette Lenert, confirmait que chaque hôpital tentait d'optimiser les prises de rendez-vous pour une mammographie. «Celles qui souhaitent prendre un rendez-vous en dehors du programme de dépistage, le temps d'attente peut être plus long. Mais si un médecin demande un rendez-vous et que les soupçons de cancer sont grands, le délai ne doit pas dépasser les deux semaines».

«Alors j'ai bien compris que la campagne actuelle, au Luxembourg, s'adressait au 50-70 ans», poursuit Violaine, «mais selon mon gynécologue, on devrait faire des contrôles à partir de 40 ans. Le délai est parfois tellement long qu'il faut rappeler son médecin, car l'ordonnance n'est plus valable. J'essaie de ne pas m'inquiéter, mais on ne sait jamais. On dit toujours que plus c'est détecté tôt, mieux c'est. Avec plusieurs connaissances, on partage le même constat. A Luxembourg-Ville, on est nombreuses à rencontrer ce problème-là. Je suis contente d'avoir entendu que l'on pouvait aller où on voulait et j'ai donc pris rendez-vous à Esch».

Seule une invitée sur deux se fait dépister Le nombre de personnes invitées dans le cadre «Programme Mammographie», le programme national de dépistage du cancer du sein au Luxembourg, progresse. En 2021, près de 41 616 personnes ont été conviées à un dépistage contre environ 32 000 en 2015 et 2016 et 34 000 entre 2017 et 2020. Depuis le début de l'année 2022, 23 247 invitations sont recensées. Mais la participation est encore loin d'être suffisante. Si entre 2015 et 2019 plus d'une personne sur deux allait effectuer le dépistage soit environ 18 500 personnes, cette part ne dépasse plus les 50% depuis deux ans avec 17 095 participations en 2020, 19 501 en 2021, année pour laquelle les chiffres ne sont pas encore définitifs.

«On s'amuse pas à se palper»

Au Luxembourg, toujours, selon le ministère de la Santé, au moins 15 radiologies et 23 assistants en techniques médicales (ATM) sont actifs pour le programme d'imagerie mammaire. Et pour diminuer le délai d'attente de quatre mois au Centre hospitalier du Nord (CHdN), à Ettelbruck, un radiologue supplémentaire a été embauché. Les appareils des quatre hôpitaux seront prochainement renouvelés pour être plus performants.

«Mon copain se réjouit peut-être de me palper les seins, mais pendant ce temps-là, la mammographie n'a toujours pas eu lieu», ajoute avec humour et pragmatisme Violaine. «En théorie, le gynécologue nous demande toujours de vérifier de temps en temps. Mais on ne s'amuse pas forcément à se palper les seins soi-même. C'est hallucinant tout de même, un délai aussi long. Une copine née en 1977 a remarqué qu'elle avait un truc "bizarre" quand elle touchait. Elle n'a donc pas traîné et elle a pris tout de suite rendez-vous. Elle a un cancer triple négatif, hyper rare... Ils ont pu le détecter très tôt et elle a tout de suite été prise en charge».

Face à la multiplication des campagnes, la population-cible se sent-elle encore concernée? «Je suis particulièrement à l'écoute des campagnes de sensibilisation d'octobre rose», reconnaît Violaine, «car j'ai de plus en plus de copines qui ont des problèmes. En trois mois, nos vies peuvent basculer. Des cas concrets de cancer du sein se multiplient dans mon entourage et j'arrive donc dans l'âge où voilà... Je suis toujours sensibilisée, car en vieillissant, je connais de plus en plus de gens concernés».