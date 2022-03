Manaudou veut «faire un long break»

La nageuse française, décevante lors de ces JO de Pékin, a fait état de son avenir sportif immédiat. Ce dernier pourrait bien s'arrêter là.

"Ça peut être un mois, comme six mois, comme un an, j'ai vraiment envie de penser à autre chose et puis de profiter un petit peu de ma famille et de mes amis, d'Esther (Baron, son amie nageuse non qualifiée pour les Jeux, ndlr) aussi qui n'est pas là. J'ai envie de voir tous ceux qui sont proches de moi et qui n'ont pas pu être ici avec moi", a-t-elle continué.