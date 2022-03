Manches courtes ou manches longues?

LUXEMBOURG - Ceux d'entre vous qui êtes restés au Luxembourg ont eu fort à faire, en août, pour tenter de répondre à cette question. Les températures ont été très élevées ou alors très basses, pour une température assez moyenne au final.

Un chiffre qui cache de fortes fluctuations de température. Il a fait jusqu’à 34°C au maximum et 8,1°C au minimum.

Beau mois d’août finalement, avec plus de 60 heures d’ensoleillement en plus que la moyenne du mois sur les trois dernières années. Non négligeable… Dommage que les vacances soient déjà finies.