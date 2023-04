Champions League: Manchester City et l'Inter rejoignent Milan et le Real

Manchester City et l'Inter ont rejoint mercredi le Real Madrid et l'AC Milan dans le dernier carré de la Champions League. Les Citizens ont décroché un match nul face au Bayern Munich, après leur victoire 3-0 dans le match aller. L'Inter a concédé un match nul spectaculaire face à Benfica (3-3), une semaine après sa victoire 2-0 au Portugal.

Pour un ticket pour le stade olympique Atatürk d'Istanbul où se déroulera la finale de la C1 le 10 juin, Manchester City retrouvera sur sa route le Real Madrid, tenant du titre, pour un duel entre deux des meilleurs avant-centres au monde, le Norvégien de Manchester Erling Haaland et le Français de Madrid Karim Benzema.

L'Inter, grâce à des buts de Nicolo Barella, Lautaro Martinez et Joaquin Correa, a préservé son avance du match aller (2-0) et atteint le dernier carré de la compétition européenne pour la première fois depuis 2010. Elle y affrontera son grand rival l'AC Milan qui s'est qualifié la veille. Dernière équipe italienne à avoir soulevé la Coupe aux grandes oreilles, en 2010, l'Inter s'invite dans le dernier carré de la C1 pour la première fois depuis cette ultime odyssée victorieuse sous les ordres de José Mourinho.

Pour offrir aux tifosi nerazzurri un nouveau et palpitant derby européen contre les Rossoneri, comme en demi-finale en 2003 et en quart de finale en 2005, l'Inter a su se montrer particulièrement efficace en marquant trois fois sur ses trois tirs cadrés du match, par Nicolo Barella (14e), Lautaro Martinez (65e) et Joaquin Correa (78e). Benfica avait réussi à égaliser par Fredrik Aursnes (38e), mais n'a jamais vraiment menacé l'Inter, revenant trop tard en fin de match pour espérer renverser la situation.