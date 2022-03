Manchester fait un pas vers Rome

Les Red Devils ont battu Arsenal (1-0) en demi-finale aller de la Ligue des champions, mercredi. Ils sont bien partis pour atteindre la finale, le 27 mai à Rome.

La fluidité et la possession ont été mancuniennes de bout en bout. Archidominé comme Chelsea à Barcelone mardi (0-0), Arsenal n’a pas le bonheur de disposer de la solidité défensive de son rival londonien et payait vite les absences sur blessures de ses cadres, William Gallas et Gaël Clichy, suppléés par Mikaël Silvestre et le quasi-novice Kieran Gibbs. L’arrière gauche a vécu une première période cauchemardesque, tourmenté notamment par John O’Shea.