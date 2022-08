Football: Manchester United se relance et plonge Liverpool dans le doute

L'AC Milan a abandonné ses premiers points lors d'un duel rythmé contre l'Atalanta (1-1) à Bergame, dimanche lors de la 2e journée de Serie A, laissant filer en tête l'Inter Milan et Naples, seules équipes ayant pour le moment fait le plein avec six points.

Ruslan Malinovskyi, annoncé comme possible partant possible d'ici la fin du mercato le 1er septembre, a ouvert la marque pour la «Dea» (29e). Mais les Bergamasques n'ont pas résisté à la montée en puissance et la richesse du banc des Milanais, qui sont logiquement revenus à égalité sur une belle frappe d'Ismaël Bennacer (68e).