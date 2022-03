Manchester ouvre la voie royale à Arsenal

Arsenal qui reçoit Blackburn ce soir peut prendre 5 points

d'avance sur son dauphin Manchester United battu à domicile par City (1-2).

ANGLETERRE - Arsenal, qui joue ce soir, a passé un agréable dimanche, en assistant aux faux pas à domicile de ses rivaux pour le titre de champion d’Angleterre, Manchester United, battu par City (1-2), et Chelsea, tenu en échec par Liverpool (0-0), lors de la 26e journée de Premier League. City ne s’était plus imposé en championnat à Old Trafford depuis 1974 et inflige aux Reds leur première défaite à domicile cette saison.