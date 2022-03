Ligue des champions : Manchester s'impose de justesse

En déplacement à Valence, les hommes d'Alex Ferguson se sont imposés sur le plus petit score, grâce à un but tardif du jeune Mexicain Javier Hernandez.

L'équipe d'Alex Ferguson, qui avait été incapable de gagner lors de ses trois déplacements en Angleterre (Fulham, Everton, Bolton), prend les commandes du groupe C à égalité avec les Rangers, vainqueurs de Bursaspor (1-0). Manchester United, privé en Espagne de son arme offensive numéro un, Rooney, et des très expérimentés Scholes et Giggs, a laissé le jeu à Valence mais, en plus de très bien défendre, s'est créé les occasions les plus tranchantes. D'abord par Berbatov (56) mais Cesar, ancien gardien du Real Madrid, était impeccable. Puis par Javier "Chicharito" Hernandez, entré en jeu à la 77e, qui trouvait la barre (84).