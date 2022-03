Premier League - 14e journée : Manchester se prend une claque face à Everton

La défaite infligée à ManU par Everton (1-0) vaut aux Red Devils de compter désormais 12 points de retard sur Arsenal, fringant vainqueur de Hull (2-0) et leader.

Dans un match ouvert, alors que Rooney a touché le poteau et que Van Persie était absent, ce sont les Toffees qui ont fini par ouvrir le score à la 86e minute avec Lukaku pour un fois dans le rôle du passeur, s'imposant même pour la première fois depuis 1992 dans l'antre d'un MU (8) pourtant résolument offensif puisque Giggs, 4e joueur de plus de 40 ans titularisé en championnat, était aligné aux côtés du fade Fellaini. Les Gunners, eux faciles vainqueurs de Hull (12), sont désormais pointés à 12 points. Et à l'inverse de Manchester United, tout semble réussir à l'équipe d'Arsène Wenger, qui s'est sortie du piège avec une équipe remaniée dans laquelle le Danois Bendtner, titularisé pour la première fois depuis mars 2011 pour permettre à Giroud de se reposer, a ouvert le score à la 2e minute avant une 2e réalisation d'Özil (2-0).

Les Blues décrochentune 2e victoire

Si ce n'est pas une garantie d'être champion pour Arsenal, qui décroche sa 4e victoire d'affilée sans encaisser de but, ce gouffre semble en revanche mettre fin aux derniers espoirs de MU de conserver son titre en mai. Chelsea, dauphin avec quatre points de retard (34 contre 30) a lui éprouvé plus de mal à Sunderland (20) pour conserver l'allure imposée par le leader puisque les Blues ont été menés et ensuite rejoints au score avant d'assurer l'essentiel (4-3) grâce notamment à un Hazard des grands soirs (une passe décisive et deux buts).