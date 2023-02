Football : Manchester United bientôt racheté par le Qatar?

Manchester United pourrait être racheté par un fonds d’investissement qatari, avance la presse britannique. L’offre s’élèverait à plus de cinq milliards d’euros.

Sancho et consorts, bientôt employés par un fonds d’investissement venu du Qatar?

Le Qatar, déjà propriétaire du Paris SG et bientôt à la tête de Manchester United? Selon la presse britannique, des investisseurs qataris ont formulé une offre pour les «Red Devils», confirmant l’incroyable appétit des pays du Golfe pour la Premier League où Manchester City a été racheté par les Emiratis et Newcastle par les Saoudiens.

Selon une source ayant connaissance du dossier, jointe par l’AFP, les porteurs de l’offre qatarie ne seraient ni Qatar Sports Investments (QSI), propriétaire du PSG, ni sa maison-mère, le fonds souverain Qatar Investment Authority, mais «un fond complètement différent». En ce sens, il n’y aurait pas de risque que United et le PSG ne puissent participer à une même compétition européenne.

Pour le moment, seul le groupe pétrochimique Ineos du milliardaire britannique Jim Ratcliffe a officialisé son intérêt pour le club aux 20 titres de champion d’Angleterre et trois sacres en Ligue des champions, propriété de la famille américaine Glazer depuis 2005. Selon le quotidien The Telegraph et la chaîne de télévision Sky Sports, l’offre venue du Qatar s’élève à 4,5 milliards de livres (5,1 milliards d’euros).