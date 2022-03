Manchester United premier de cordée

Un but de Scholes a suffi aux Red Devils pour battre Barcelone et atteindre la finale de la C1 qui sera 100% anglaise.

Manchester United, vainqueur du FC Barcelone 1-0 à Old Trafford, s’est qualifié hier pour la finale de la Ligue des champions, qui opposera pour la première fois deux clubs anglais.

Le 21 mai, à Moscou, United, en course pour le doublé C1/championnat, affrontera Chelsea ou Liverpool, qui en découdront ce soir à Stamford Bridge à l’occasion de la seconde demi-finale retour (1-1 à l’aller). C’est Paul Scholes qui, en fin de premier quart d’heure, a donné aux Red Devils le but qui leur suffisait après le match nul et vierge de l’aller au Camp Nou.