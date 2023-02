Rachat : Manchester United, prochain joyaux des pays du Golfe en Premier League?

En cas de prise de contrôle qatarie, des questions règlementaires se poseraient, l'UEFA interdisant à deux clubs ayant le même propriétaire -il s'agirait en l'occurrence de MU et du PSG- de disputer la même compétition européenne. Cet argument, qui pourrait aussi être opposé à Ratcliffe, également propriétaire de Nice et Lausanne, ne semble pas insurmontable: Salzbourg et Leipzig, propriétés du groupe de boissons énergisantes Red Bull, ont contourné l'obstacle moyennant quelques gages donnés aux autorités.

Droits TV et écho mondial

«Donner une meilleure image de marque aux pays»

La rivalité locale entre City et United deviendrait alors le théâtre d'une bataille symbolique entre les Émirats arabes unis et le Qatar, deux pays rivaux du Golfe, rappelle le chercheur. La facture dépassera en tout cas très largement les 70 millions d'euros déboursés par QSI pour le PSG en 2011 ou les 230 millions d'euros d'Abou Dhabi pour City en 2008.

Dettes

Alors que les Glazer avaient «payé» 900 millions d'euros -la majeure partie avait été financée par endettement et mise à la charge du club-, la valorisation des «Red Devils», cotés à la bourse de New York, a progressé de 60% depuis leur mise en vente, dépassant les 3,6 milliards d'euros.

Engagé seulement en Ligue Europa cette saison, mais 3e du championnat, le club fait face à de sacrés défis en dehors des terrains: 580 millions d'euros de dette, 345 millions d'euros d'indemnités de transfert encore dus et un stade, Old Trafford, laissé en friche par les Glazer, à rénover, voire à reconstruire. Pas de quoi effrayer le Qatar qui pourrait s'offrir en plus d'un club connu dans le monde entier un record, celui du rachat le plus élevé de l'histoire, tous sports confondus.