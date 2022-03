Hôpital de Pretoria : Mandela fête son anniversaire en souriant

Mieux portant, Nelson Mandela a fêté ses 95 ans à l'hôpital de Pretoria entouré de ses proches avec gâteau d'anniversaire.

«Il continue à bien réagir au traitement et ses progrès sont encourageants», a déclaré le président Jacob Zuma, lors d'un sommet avec l'Union européenne, intercalé dans un agenda minuté à l'extrême en raison des multiples manifestations officielles pour l'anniversaire de son illustre prédécesseur.

«Lorsque je lui ai rendu visite aujourd'hui, je l'ai trouvé vraiment stabilisé, j'ai pu souhaiter bon anniversaire et il a pu sourire», a ajouté M. Zuma. Zindzi, l'une des filles du héros de la lutte anti-apartheid, prix Nobel de la paix pour son oeuvre de réconciliation nationale, a espéré qu'il pourrait «bientôt» quitter l'hôpital où la maladie le tient confiné depuis le 8 juin et a faillé l'emporter le 23 juin.

Cohue jubilatoire

Devant la clinique privée du Mediclinic Heart Hospital, où ses compatriotes se pressaient le coeur serré ces dernières semaines, une foule à la joie exubérante s'est rassemblée plus nombreuse que d'habitude, dansant la farandole dans une cohue jubilatoire digne d'un jour de victoire. Une fanfare militaire a joué l'hymne national, dont les premières paroles ont été le chant de ralliement et de résistance à l'apartheid, suivi d'un «Happy Birthday» plus profane.