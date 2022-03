Hôpital de Pretoria : Mandela va mieux, mais sa famille reste divisée

La querelle au sein de la famille de Nelson Mandela semble loin d'un apaisement, ce lundi, alors que l'ancien président reprend des forces.

Mandla, qui n'était pas à l'hôpital jeudi dernier pour le déjeuner d'anniversaire familial organisé pour les 95 ans de son grand-père, lui a rendu visite dimanche, selon un communiqué. «Cette visite m'a laissé un sentiment chaleureux car mon grand-père retrouve de plus en plus de forces chaque jour», a-t-il indiqué, dans ce texte diffusé par son porte-parole Freddy Pilusa.

«L'amélioration de la santé de Madiba (NDLR: le nom de clan de Nelson Mandela) est particulièrement touchante car elle claque au visage de ceux qui se sont employés à diffuser des mensonges sur le prétendu état végétatif de Madiba et qui attendent que les appareils d'assistance soient débranchés», ajoute le communiqué. «Madiba a défié ces communiqués blessants et continue de faire preuve de cet esprit combatif qui l'a caractérisé tout au long de sa vie», a-t-il poursuivi.

«Dans un état végétatif»

À la consternation générale, les héritiers de Nelson Mandela, toujours hospitalisé à Pretoria depuis plus d'un mois et demi pour une infection pulmonaire qui a failli l'emporter le 23 juin, se déchirent publiquement depuis plusieurs semaines. Mandla a été attaqué en justice par sa propre famille pour violation de sépulture après avoir déplacé les tombes des trois enfants décédés de Mandela, exhumés et réenterrés en 2011 dans le village de Mvezo (sud) dont il est le chef coutumier.