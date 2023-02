Au Luxembourg : «Commenter des matches, ça me tenterait bien»

La séquence du 28 février

Maman de deux petites filles, Mandy Minella va-t-elle transmettre sa passion à ses enfants? «Ma fille aînée joue une fois par semaine. Cela lui fait très plaisir. Le plus important pour les enfants, c'est qu'ils prennent plaisir à aller au sport. Elle fait aussi de la natation et de la gym», assure la native d'Esch-sur-Alzette.

La séquence du 27 février

«Au début de la trentaine on commence déjà à penser à l'après, les résultats ne sont plus trop là… j'ai refait une saison car ça aurait été dommage d'arrêter pendant la pandémie après tant de sacrifices et une si longue carrière». La famille donc, et notamment ses deux jeunes enfants, occupe une grande partie de son temps. Mais pas seulement, il y a la poterie par exemple, «j'ai pris des cours», et le tennis qui reste aussi très présent au quotidien.